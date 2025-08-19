CSN publica Relatório de Ação Climática e aponta caminhos para a siderurgia de baixo carbono

A CSN divulgou seu Relatório de Ação Climática, documento que traz a visão de como a empresa tem transformado a siderurgia em um setor cada vez mais sustentável e detalha os avanços já alcançados e as metas futuras, como a de reduzir as emissões de carbono em 10% até 2030 e 20% até 2035, tendo 2018 como ano-base.

Segundo a empresa, os resultados já começam a se refletir nos números. Em 2023, a emissão de carbono por tonelada de aço caiu 1,4%. No ano seguinte, a redução chegou a 7,6%, mostrando uma trajetória consistente rumo a uma produção mais limpa e eficiente.

Por trás desses números, há uma série de iniciativas que unem tecnologia, inovação e cuidado com o meio ambiente, como:

– Modernização dos fornos siderúrgicos: o uso de novas tecnologias aumenta a eficiência energética e reduz o consumo de combustível, diminuindo o impacto ambiental da produção

–Testes com carvão vegetal nos altos-fornos: a alternativa ao coque tradicional contribui para uma siderurgia mais limpa e sustentável. –Uso de hidrogênio e oxigênio na combustão: tecnologia inovadora que torna o processo mais eficiente e reduz as emissões de carbono.

–Seleção de matérias-primas de maior qualidade: insumos melhores geram menos emissões, refletindo diretamente na preservação do meio ambiente.

–Entrada no mercado livre de gás natural: medida que pode reduzir até 159 mil toneladas de CO₂ por ano na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, beneficiando a região e a sociedade como um todo.

“Além dos impactos ambientais, essas ações também trazem benefícios econômicos e sociais. Reduzem custos de produção, fortalecem a competitividade da empresa e contribuem para a geração de empregos em um setor cada vez mais inovador”, informou a empresa.

Segundo o relatório, o compromisso da CSN vai além das metas de descarbonização. A empresa busca transparência e prestação de contas, compartilhando resultados com colaboradores, parceiros e a sociedade. “Sustentabilidade é parte central da nossa estratégia de crescimento. É possível produzir de forma competitiva e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta”, destaca o documento.

O Relatório de Ação Climática mostra que a siderurgia pode ser uma aliada da sociedade e do meio ambiente, transformando desafios em oportunidades para construir um futuro de baixo carbono.

Para conhecer o relatório completo e todas as iniciativas da CSN, acesse: api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/c13bfd26-0e38-40d4-80f7-8990c9e1d702/a19eb68e-2c51-9d2f-fab7-f89dc639f594?origin=2