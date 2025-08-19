Casal é preso por suspeita de tráfico de drogas em ação integrada em Barra Mansa

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, realizada na manhã desta terça-feira (dia 19), resultou na prisão de um casal acusado de tráfico de drogas em Barra Mansa. A ação ocorreu no bairro Várzea e foi coordenada pelo delegado titular da 90ª DP, Dr. Marcus Montez, com apoio de policiais do 28º BPM/GAT 2. Os suspeitos, um homem de 31 anos e uma mulher de 28 anos. Ambos já possuíam quatro anotações criminais por tráfico.

Segundo as investigações, o casal utilizava a linha férrea que corta o bairro como ponto estratégico para esconder entorpecentes e realizar a comercialização. Durante a abordagem, foram apreendidos 13 invólucros de cocaína, uma trouxinha de maconha e R$ 439 em espécie, valor identificado como lucro do comércio ilegal realizado no mesmo dia.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à 90ª DP (Barra Mansa). Em seguida, serão transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A operação faz parte das ações integradas das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e na busca por mais tranquilidade para a população da região.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.