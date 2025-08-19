Supermercado é interditado em Pinheiral após fiscalização encontrar alimentos vencidos

Na manhã desta terça-feira (dia 19), a Secretaria de Ordem Pública, Fiscalização e Defesa Civil, por meio da Divisão de Fiscalização Sanitária e Posturas, interditou um supermercado no bairro Ipê. Durante a diligência fiscal, foram encontradas diversas irregularidades em desacordo com a legislação sanitária, entre elas a comercialização de alimentos impróprios para consumo, resultando na apreensão de mais de 60 quilos de frios, incluindo queijos, presuntos e mortadela.

De acordo com o Chefe de Divisão de Fiscalização, Marcelo Ferreira, parte dos produtos estava com o prazo de validade vencido e outra armazenada inadequadamente. “Nosso trabalho é proteger a saúde da população. Alimentos vencidos ou sem identificação adequada colocam em risco a segurança do consumidor, por isso a fiscalização é firme e necessária”, destacou.

O estabelecimento, que já havia sido autuado anteriormente e até interditado parcialmente, desta vez sofreu a sanção de interdição total. O levantamento da interdição só será possível após a adoção das medidas corretivas indicadas pelos fiscais sanitários e a aprovação em nova inspeção, que deverá comprovar que o local está apto a retomar suas atividades comerciais.

A Prefeitura de Pinheiral reforça que a fiscalização tem como objetivo garantir a saúde e a segurança alimentar da população, assegurando que os estabelecimentos estejam em conformidade com as normas sanitárias vigentes.

Foto: Divulgação