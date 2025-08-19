Veranico chega ao Sul Fluminense com máximas acima dos 30°C

Volta Redonda e demais cidades do Sul Fluminense devem registrar dias de calor intenso nesta semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A cidade deve registrar máximas de 31°C na quarta-feira (dia 20), 32°C na quinta (dia 21), 33°C na sexta (dia 22) e 34°C no sábado (dia 23).

O fenômeno, conhecido como veranico, ocorre quando há um período prolongado de sol e ausência de frentes frias. As temperaturas mais altas contrastam com a média de agosto, que costuma ficar em torno de 29°C. Entre terça (dia 19) e sábado (dia 23), não há previsão de chuva, e as tardes devem ser quentes, com ventos moderados.

Além do calor, a baixa umidade relativa do ar é motivo de atenção. Entre quinta e sábado, os índices podem ficar abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aumentando o risco de ressecamento da pele e das vias respiratórias.

Especialistas recomendam hidratação constante, evitar exercícios físicos nos horários de maior calor e adotar medidas para manter a umidade do ar em ambientes fechados, como o uso de umidificadores ou toalhas molhadas. Também é importante proteger a pele com hidratantes e, sempre que possível, reduzir a exposição direta ao sol durante as tardes.

