Furlani e MRS anunciam investimentos de R$ 20 milhões no Parque Industrial de Barra Mansa

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, recebeu na tarde desta quarta-feira (20), a visita do diretor de Relações Institucionais da MRS (Malha Regional Sudeste), Gustavo Bambini. Eles foram ao Parque Industrial da cidade, à margem da Via Dutra, onde anunciaram o investimento de R$20 milhões para a instalação de um terminal ferroviário da empresa no local, validando a área como hub logístico do Sul Fluminense.

Furlani e Bambini estavam acompanhados do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar Carvalho; do presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Bruno Paciello; da presidente da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços), Fernanda Moysés; e do diretor da empresa Duo Valle – que já adquiriu área no local, Rafael Campos de Oliveira.

– O futuro de Barra Mansa é aqui, trazendo empregabilidade, desenvolvimento, renda e progresso para nossa amada cidade. Anunciamos hoje esta importante conquista, não só para os nossos munícipes, mas também para quem quiser investir no crescimento de suas empresas. O Parque Industrial vai possibilitar um futuro promissor a todos – destacou Furlani.

Bambini disse que este, provavelmente, será o maior investimento da empresa feito na região nos próximos anos.

– A gente sabe que tem um diferencial quando a ferrovia acessa um grande terminal de cargas. É uma forma de parceria que vai gerar a indução de desenvolvimento, um investimento vultoso da nossa parte para construir esse terminal. E isso vai garantir que outras empresas que dependem da operação ferroviária possam se instalar aqui. Certamente é uma parceria para o desenvolvimento econômico de Barra Mansa, para o desenvolvimento da MRS – de certa forma, para o desenvolvimento da ferrovia como um todo. Acredito que este será um dos investimentos mais importantes que a gente vai fazer no Sul Fluminense nos próximos anos – destacou o diretor da MRS.

“Um avanço para o desenvolvimento econômico de Barra Mansa”, assim destacou o secretário Cesar Carvalho. “Estamos muito felizes com a notícia, pois viabiliza a instalação de diversas empresas para nosso Parque Industrial e a geração de milhares de empregos. Nosso Parque já é uma realidade e está cada dia mais atrativo para novos empreendimentos. Venham para Barra Mansa, pois estamos de braços abertos para receber mais empreendedores na nossa cidade”, acrescentou.

A presidente da Aciap-BM também comemorou a novidade. “É um passo muito importante, que permite nos aproximar do futuro mais promissor de Barra Mansa”, enfatizou Fernanda Moysés.

Bruno Paciello comemorou a conquista, destacando que, com o terminal ferroviário, Barra Mansa se tornará um ponto central de conexão e distribuição no Sul Fluminense. “Estamos muito felizes com a vida do diretor institucional da MRS, que fez questão de estar aqui conosco e conhecer todo o projeto. É mais um passo para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Faltam poucas áreas disponíveis para comercialização. Quem tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato com a Companhia de Desenvolvimento através da rede social (@codebm)”, disse Bruno.

Parque Industrial



O Parque Industrial possui uma área de 700 mil m², de grande potencial logístico para toda a região Sul Fluminense, pois está localizado à margem da Via Presidente Dutra e agora integra, além do modal rodoviário, o ferroviário também.

Além desta grande vantagem, as empresas que se instalarem no local podem gozar do benefício fiscal da lei estadual nº 8.960/21 (Lei do Aço), que reduz o ICMS de 18% para 3%.

FOTOS: Gabriel Borges