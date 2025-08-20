Mãe e filho são resgatados de cárcere privado em Volta Redonda; Mulher estaria há dias sem alimentação

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), resgatou, nesta quarta-feira (dia 20), uma mulher, de 24 anos, e seu filho, de um ano e 10 meses, que estavam sendo mantidos em cárcere privado no bairro Belo Horizonte. A ação foi desencadeada após denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar II à Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente – serviço da Semop.

A vítima relatou que estava há cerca de uma semana em cárcere privado e que havia três dias que não se alimentava. Ela foi encontrada junto com o filho, em condições de vulnerabilidade.

A mulher contou aos guardas municipais que a situação de cárcere teria sido imposta por integrantes do tráfico de drogas local como forma de punição após um desentendimento dela com uma vizinha. A “pena”, segundo ela, teria duração até 17 de setembro. No momento do resgate, ela apresentava hematomas pelo corpo e um ferimento no supercílio, já suturado.

Após o resgate e a realização de um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil (93ª DP), a mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, para exame de corpo de delito. Em seguida, mãe e filho foram levados ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), onde receberam acolhimento e acompanhamento especializado. Eles seguirão sendo atendidos pela rede de proteção do município.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da rede de proteção no atendimento e enalteceu a criação das patrulhas especializadas, como a de Proteção à Criança e ao Adolescente.

“A partir de uma denúncia que chegou à nossa patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente, conseguimos dar fim a uma situação degradante de cárcere privado. Parabenizo a quem procurou o Conselho Tutelar e fez a denúncia, assim como os nossos agentes da Guarda Municipal que atuaram de forma precisa e segura para resgatar essa mulher e seu filho. Agora, a Polícia Civil vai investigar e responsabilizar os envolvidos”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.