GMVR recupera moto roubada e prende jovem por receptação em Volta Redonda

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou, na tarde dessa terça-feira (19), uma motocicleta roubada e prendeu um jovem de 19 anos suspeito de receptação. O veículo havia sido levado no dia 14 de fevereiro deste ano, em Queimados, na Baixada Fluminense, e foi flagrado pelas câmeras de leitura de placas veiculares da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A tecnologia identificou que a moto, com restrição por roubo, circulava na cidade durante a manhã. A informação foi repassada imediatamente à Polícia Civil, que iniciou diligências para tentar localizá-la. Ao mesmo tempo, equipes de motocicletas da GMVR foram acionadas e conseguiram interceptar o suspeito no bairro Ponte Alta.

Durante a abordagem, os agentes verificaram que a motocicleta estava com a placa dobrada e a parte traseira raspada – artifícios usados para dificultar a fiscalização e indícios de uso em manobras irregulares. O jovem que conduzia o veículo se apresentou como proprietário, mas foi constatado que a moto tinha registro de roubo. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda).

Na delegacia, o jovem foi autuado por receptação de produto roubado, com fiança estipulada em um salário mínimo. O veículo permanecerá apreendido até ser devolvido ao verdadeiro dono.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do uso da tecnologia no auxílio às forças de segurança do município.

“Graças aos nossos profissionais do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), da Guarda Municipal e aos parceiros da Polícia Civil, conseguimos identificar e retirar de circulação esse veículo com restrição criminal. É um trabalho integrado que demonstra que os investimentos em tecnologia e softwares de ponta feitos pelo Poder Público Municipal estão trazendo resultados consistentes. Quem ganha com isso é a população, que pode viver em uma cidade cada vez mais segura. Estamos avançando”, celebrou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop