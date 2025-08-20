Motorista de carro morre em colisão frontal com caminhão em Sapucaia

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (dia 20) na BR-116, em Sapucaia, resultou na morte de um motorista. A colisão aconteceu por volta das 4h40, no km 20 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um Fiat Strada seguia no sentido Paraíba do Sul/Teresópolis quando perdeu o controle do veículo em uma curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão VW Delivery.

O motorista e o passageiro do caminhão não ficaram feridos. Já o condutor da Strada, um homem ainda sem identificação, morreu no local.

A pista ficou em sistema de siga e pare para realização da perícia. O atendimento foi feito pela equipe da PRF do posto de Sapucaia.

Foto: Divulgação/PRF