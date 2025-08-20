MRS Logística se pronuncia sobre acidente em Paraíba do Sul: “Não foi possível evitar, mesmo com o acionamento dos freios de emergência”

Após o acidente envolvendo um trem da MRS Logística e uma carreta na manhã desta quarta-feira (dia 20) em Paraíba do Sul, a empresa emitiu nota lamentando o ocorrido. Segundo a MRS, o motorista da carreta não conseguiu concluir a travessia sobre os trilhos, impossibilitando que o impacto fosse evitado, mesmo com o acionamento dos freios de emergência e os alertas sonoros do maquinista.

A empresa destacou que, felizmente, não houve feridos, e aproveitou para reforçar a importância de atenção redobrada ao se aproximar de linhas férreas. “Parar, olhar para os dois lados e ouvir atentamente antes de atravessar são atitudes simples, mas fundamentais e cruciais para salvar vidas”, informou a nota.

A MRS Logística ainda ressaltou que os procedimentos de segurança da companhia foram devidamente aplicados e que a prioridade é garantir a integridade de todos os envolvidos.

O acidente aconteceu na travessia entre a Avenida Ayrton Senna e a Rua Saturnino Braga. Após ser atingida pelo trem, a carreta foi arremessada contra a fachada de uma loja, gerando grande tumulto. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e agentes municipais foram acionadas e isolaram a área. O tráfego ferroviário e de veículos na região chegou a ser interrompido, causando transtornos consideráveis no trânsito na cidade.

Foto: Reprodução/Redes Sociais