Polícia Civil prende homem com carro clonado em Barra Mansa; suspeito tentou fugir ao ser abordado

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, na tarde desta quarta-feira (dia 20), um homem de 28 anos suspeito de utilizar um carro clonado na cidade. A ação foi coordenada pelo delegado titular, Marcus Montez, e ocorreu no km 273 da Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com as investigações, o veículo, um VW/Nivus, havia sido roubado no último dia 16, no Rio de Janeiro, e circulava com placas adulteradas. O automóvel teria como destino a comunidade Vila Delgado, em Barra Mansa, onde, segundo informações da polícia, seria utilizado em ações armadas ligadas ao tráfico de drogas.

O suspeito tentou fugir ao ser abordado, pulando a mureta da rodovia, mas acabou capturado. Ele responderá pelos crimes previstos nos artigos 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e 329 (resistência) do Código Penal.

As diligências continuam para identificar outros envolvidos na logística criminosa e reunir provas que ajudem no processo de responsabilização. A Polícia Civil reforçou que a ação tem como objetivo preservar a segurança da população e fortalecer a sensação de ordem na cidade.

Foto: Divulgação