Tutuca discute projeto de urbanização em Rio Claro com Secretaria do Ambiente e Inea

O deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, participou de uma reunião estratégica com o vereador João do Gás, de Rio Claro, o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o presidente do Inea, Renato Jordão, para tratar da urbanização do bairro Fazenda da Grama, através do programa Limpa Rio Margens. Esta é uma antiga demanda da população local.

O projeto, que tem apoio direto da Prefeitura de Rio Claro e do Governo do Estado, prevê obras de infraestrutura e ordenamento urbano em uma das áreas mais tradicionais do município. A proposta alia desenvolvimento urbano, preservação ambiental e valorização turística, e tem potencial para transformar a região em um novo ponto de interesse para moradores e visitantes.

“A Fazenda da Grama tem história, identidade e muito potencial. Esse projeto vai melhorar a qualidade de vida da população local, trazer mais segurança urbana e ainda fortalecer o turismo no município. É uma agenda que une infraestrutura, meio-ambiente e desenvolvimento regional, e estamos empenhados em fazer acontecer”, destacou Gustavo Tutuca.

Durante a reunião, Tutuca também agradeceu ao prefeito Babton Biondi e ao governador Cláudio Castro, destacando a importância do alinhamento entre os entes públicos para que projetos como esse saiam do papel e tragam benefícios reais à população do interior do estado.