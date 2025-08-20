Saae-VR promove ação no Morro do Quiabo com parcelamento de dívidas e recadastramento de moradores

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) vai realizar, neste sábado (dia 23), a partir das 9h, uma ação especial na Praça do Morro do Quiabo, no bairro Belo Horizonte. A iniciativa tem como foco oferecer condições facilitadas para a negociação de contas de água em atraso e atualizar o cadastro dos moradores.

O Programa de Parcelamento de Débitos prevê descontos em juros e multas para famílias que buscarem a regularização. Já o recadastramento tem o objetivo de atualizar informações dos usuários, permitindo que cada residência tenha o serviço em nome do responsável.

A ação contará com o apoio do projeto Nós do Povo e de lideranças comunitárias, fortalecendo a parceria entre poder público e população local.

De acordo com o diretor do SAAE, Paulo César, a presença do órgão no bairro reforça a importância da aproximação com a comunidade.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do morador, oferecendo negociação com condições especiais e garantindo que todos possam estar regularizados. Quanto mais pessoas cadastradas, maior o compromisso também para a cobrança dos direitos da comunidade“, destacou.

O abastecimento de água no Morro do Quiabo vem ocorrendo normalmente, e a expectativa é de que a iniciativa mobilize grande parte da população.

