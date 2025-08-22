Sistema de reconhecimento facial auxilia na localização de desaparecido em Volta Redonda

O sistema de reconhecimento facial da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que vem auxiliando as forças de segurança na retirada de foragidos das ruas de Volta Redonda, auxiliou, nessa quinta-feira (21), policiais da Operação Segurança Presente a localizarem um homem, de 26 anos, que constava nos registros da Polícia Civil como desaparecido.

Durante patrulhamento de rotina pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, policiais da Operação Segurança Presente foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), após câmeras com sistema de reconhecimento facial identificarem o rapaz como sendo um desaparecido. Dias antes do alerta, a mãe do homem havia feito um registro na delegacia sobre o seu desaparecimento.

Os policiais confirmaram a identidade do homem e o encaminharam à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado como “encontro de pessoa desaparecida”. Após os procedimentos legais, ele foi liberado.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a ocorrência demonstra que o sistema de reconhecimento facial vai além do enfrentamento à criminalidade, mas também tem sido utilizado no apoio às situações de caráter social.

“O sistema de reconhecimento facial tem nos permitido agir de forma rápida e precisa, seja na prevenção de crimes ou na localização de pessoas. Esse caso demonstra que a tecnologia também tem um papel social muito importante: o de ajudar famílias a reencontrarem seus entes queridos. A ferramenta, quando aliada ao trabalho das forças de segurança, tem um único objetivo que é o de salvar vidas. O sucesso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, destacou Coronel Henrique.

Pioneirismo na segurança pública

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia de reconhecimento facial. O sistema funciona no município desde meados de novembro do ano passado. Através do Ciosp, as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça e também desaparecidos. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o indivíduo para a delegacia de polícia.

A execução do sistema de reconhecimento facial ocorre graças a uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através de uma cooperação entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

Fotos: Divulgação/Semop.