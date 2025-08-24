Voltaço empata com a Ferroviária fora de casa

O Volta Redonda FC empatou em 0 a 0 com a Ferroviária neste domingo (dia 24), no Estádio Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara-SP, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
A equipe criou jogadas, teve chances de marcar seu gol, mas não conseguiu converter.
O goleiro do Esquadrão de Aço, Jefferson, também fez boas defesas, e assim o jogo terminou sem gols.
Próximo jogo
No domingo (dia 31), o Voltaço receberá o Athletic no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 24ª rodada da competição nacional.
Foto: Divulgação (Luis Miguel – Ferroviária)
Vou mandar o papo reto aqui. A verdade dos fatos é que o Volta Redonda não tem muito mais pra entregar ao torcedor. Vai ser isso aí mesmo daqui até o final do campeonato. Nos últimos resultados, duas derrotas em casa (pra mim foram duas derrotas) e sem marcar nem um gol sequer. E hoje só escapou da derrota por puro milagre!!!! Não ganha uma partida fora há meses a fio. Não ganha dois jogos seguidos há mais tempo ainda. E hoje também o time completou 4 jogos seguidos sem marcar um mísero gol!!! Quando parecia que a inhaca tinha ido embora, ela volta com força. Não dá mais. O Rogério Corrêa não vai conseguir fazer o time jogar mais do que isso, sendo que pro Volta Redonda conseguir ainda almejar escapar do rebaixamento, ele vai ter que jogar MUITO MAIS do que isso. Então, a impressão que me passa é que chegou ao fim da linha. O Volta Redonda precisa cogitar um novo treinador o quanto antes. Rogério Corrêa pode se dar muito bem com o grupo, o grupo gosta muito dele, mas não dá pra seguir assim mais, não. O Volta Redonda precisa de um renovo, um treinador novo, ideias diferentes pra serem colocadas dentro de campo, alguém que consiga extrair bem mais dos jogadores pra que eles possam entregar mais ao torcedor que acompanha o time, pra poder retomar as vitórias com frequência (lembrando que o time não ganhou duas partidas seguidas nesta série B). Só contratar jogadores não resolve. Isso me lembra um caso bem emblemático, que foi o do Fluminense no ano passado, quando ele passou boa parte do Campeonato Brasileiro brigando contra o rebaixamento. Com o mesmo grupo que foi campeão da Libertadores, no ano seguinte o Fluminense foi parar na lanterna do campeonato e de lá não saía mais. Até que, finalmente, foi decidida a demissão do Fernando Diniz, por mais que tenha sido doloroso pro grupo. Chegou outro treinador e o time voltou a vencer e ainda emplacou umas 4 ou 5 vitórias seguidas; passou um sufoco no final, mas no fim, não apenas escapou do rebaixamento, como foi premiado com uma vaga na Sul Americana. A situação atual do Volta Redonda é complicada, porque o time quase não vence. Quando vence é só em casa, porque fora de casa o retrospecto é pífio (são apenas 4 pontos conquistados em 36 disputados). Pro restante da série B o Volta Redonda precisa de um treinador de mais tarimba, um treinador que conhece bem a série B, que entende a série B, e que também consiga se identificar com o clube e com os jogadores. O Volta Redonda é assim: numa rodada ele tá fora do Z-4, na outra ele já tá dentro de novo. E mesmo assim porque os adversários abaixo dele na classificação estão conseguindo ser mais incompetentes do que ele. E apesar do Volta Redonda ter conseguido sair da zona de rebaixamento neste momento, essa saída é enganosa, porque daqui a pouco ele vai entrar nela de novo, haja vista que o Botafogo-SP e o Amazonas provavelmente vão vencer seus jogos ou no mínimo vão marcar pontos. E mesmo se eles tropeçarem e o Voltaço conseguir terminar a rodada fora do Z-4, de qualquer maneira o time continua a perigo. Continua em situação delicada. O Volta Redonda precisa marcar gol!!! O time só marcou 14 no campeonato inteiro e tem o pior ataque da competição. O Volta Redonda precisa vencer com mais frequência!!!! O Volta Redonda tem que buscar emplacar uma série de vitórias (umas 3 seguidas pelo menos)!!!! O Volta Redonda tem mais jogos disputados nessa série B do que gols marcados. É necessário o clube fazer essa mudança enquanto ainda dá tempo. Restando ainda 15 jogos, a hora é agora. Se essa mudança demorar a acontecer (ou nem acontecer), amanhã pode ser tarde demais.