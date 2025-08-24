Voltaço empata com a Ferroviária fora de casa

O Volta Redonda FC empatou em 0 a 0 com a Ferroviária neste domingo (dia 24), no Estádio Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara-SP, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe criou jogadas, teve chances de marcar seu gol, mas não conseguiu converter.

O goleiro do Esquadrão de Aço, Jefferson, também fez boas defesas, e assim o jogo terminou sem gols.

Próximo jogo

No domingo (dia 31), o Voltaço receberá o Athletic no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 24ª rodada da competição nacional.

Foto: Divulgação (Luis Miguel – Ferroviária)