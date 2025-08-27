MEP.VR apresenta proposta de apoio a cursinhos comunitários em reunião com vereadoras

O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP.VR) se reuniu na terça-feira (dia 26) com as vereadoras Carla Duarte e Gizele Klingler, no Salão Nobre da Câmara Municipal. O encontro teve como pauta a importância da presença feminina na política e a apresentação de uma proposta de políticas públicas de apoio aos cursinhos pré-vestibulares comunitários.

Conselheiros e estudantes do Pré-Vestibular Cidadão agradeceram a acolhida das parlamentares, destacando a relevância da democracia com a participação ativa das mulheres. Já o advogado e conselheiro do MEP, Pedro Paulo Vidal, ex-estudante do movimento, ressaltou o avanço, ainda tímido, da representatividade feminina no Legislativo local. Ele lembrou que em 2020 nenhuma mulher foi eleita vereadora em Volta Redonda, enquanto em 2024 duas parlamentares conquistaram mandatos, um crescimento de 9,52%, superior à média nacional, que passou de 16% para 18,2% no mesmo período.

Na sequência, Vidal apresentou a proposta do MEP para a criação de uma Lei Municipal de Apoio aos Cursinhos Comunitários, inspirada em iniciativas federais. O projeto prevê mecanismos permanentes de fomento, como recursos para alimentação, bolsas para estudantes e professores, transporte e infraestrutura. Segundo ele, a medida busca fortalecer iniciativas populares que, desde os anos 2000, têm desempenhado papel fundamental na educação e na inclusão, mas que enfrentam dificuldades e, muitas vezes, encerram suas atividades por falta de apoio.

As vereadoras sugeriram a criação de uma comissão conjunta com o MEP para aprofundar o debate e construir um projeto sólido a ser apresentado ao Legislativo. “O que vocês fazem é maravilhoso, vejo a força na fala de cada um de vocês. Trabalhos como este são fundamentais. Contem conosco”, destacou Carla Duarte.

Segundo Gisele Klinger, a proposta é importante para viabilizar a continuidade da iniciativa. “A proposta de vocês é muito importante, cria possibilidade de apoio imediato e também a longo prazo. Vamos trabalhar juntas para avançar nesta construção”, reforçou a parlamentar.

A estudante Alana Freitas Bonfim de Carvalho agradeceu às parlamentares: “O compromisso que vocês assumem é um sonho que será realizado para novos estudantes que estarão no MEP ou em outros cursinhos. Muito obrigada.” Já Esther Carvalho Fraga resumiu: “Vejo como uma vitória, algo que vai ajudar na educação de muitos. Obrigada.”

Além de Vidal, participaram do encontro a professora Nirlene Pirassol e Zezinho, conselheiros do MEP; Sônia e Lucas, das secretarias dos polos; e os estudantes Gabriel, João, Daniel, Alana e Esther.