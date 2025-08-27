Espelhos convexos são aposta da Prefeitura para aumentar visibilidade de motoristas e evitar acidentes em VR

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), iniciou nesta semana a instalação, em caráter experimental, de novos equipamentos para prevenção de acidentes de trânsito. Foram adquiridos dez espelhos convexos, que estão sendo posicionados em cruzamentos estratégicos da cidade para ampliar o campo de visão dos motoristas e reduzir riscos de atropelamentos e colisões.

A técnica consiste em posicionar o espelho convexo de forma que o condutor, ao se aproximar do cruzamento, consiga visualizar o tráfego na rua transversal. A medida já é adotada em diversas cidades na Europa, especialmente em locais com visibilidade comprometida, como saídas de garagens.

De acordo com o secretário da pasta, Paulo Barenco, quatro equipamentos já foram instalados: nos cruzamentos das ruas Cravinas e Margaridas, no bairro Água Limpa; no entroncamento da Rodovia Lúcio Meira (BR-393) com a Radial Leste, sentido Aero Clube, no bairro Vila Americana; na esquina da Rua Assembleia de Deus com a Avenida Nelson dos Santos Gonçalves, no Laranjal; e na BR-393, no retorno da Avenida São Lucas, no bairro São Lucas. Os demais ainda terão locais definidos.

“É um recurso utilizado de várias formas; normalmente, as pessoas lembram desses espelhos em locais de circulação interna, como garagens e estacionamentos de estabelecimentos comerciais, entre outros, mas que também podem ser utilizados em vias. Esses espelhos convexos permitem a reflexão de forma que você possa ver a esquina, melhorando a visibilidade para os motoristas”, explica Barenco. “Inicialmente, instalamos os espelhos em cruzamentos onde há menor visibilidade para os condutores, e, de acordo com o resultado do monitoramento, podemos adquirir mais equipamentos e instalar em outros pontos.

Paulo Barenco acrescenta que, além da instalação dos espelhos, foram realizadas adequações pontuais na sinalização vertical e horizontal dos locais onde os espelhos estão sendo testados.

Serviços de sinalização

Além dessa ação, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana prossegue com a pintura da nova sinalização horizontal das vias que receberam novo asfalto nas últimas semanas.

“Já estamos trabalhando na Avenida Paulo de Frontin e Rua José Fulgêncio Neto, no Aterrado, e na Rua 537, no Jardim Paraíba, além das vias no entorno da Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. No caso das vias do Aterrado, temos a questão do estacionamento, por isso a pintura das vagas está prevista para a próxima semana. No bairro Sessenta, trabalhamos também com a sinalização vertical.”

Para quem se pergunta por que as vias não recebem a sinalização horizontal logo após o processo de recapeamento, Paulo Barenco explica que é preciso esperar 72 horas, pelo menos, para a pintura. Como a tinta e o asfalto possuem o mesmo solvente em suas composições, é preciso esperar esse intervalo de tempo para realizar o serviço, de forma que a tinta consiga ter aderência à pavimentação asfáltica.

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.