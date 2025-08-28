Carro invade padaria no Centro de Barra Mansa; imagens mostram clientes caídos no chão

Um carro invadiu uma padaria localizada no Centro de Barra Mansa, na tarde desta quinta-feira (dia 28). Segundo relatos iniciais, o motorista, de 45 anos, teria perdido o controle do veículo antes de atingir o estabelecimento, que fica na Avenida Joaquim Leite, uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Equipes da Guarda Municipal e do Samu foram acionadas e estão no local atendendo a ocorrência. Pelo menos sete pessoas, incluindo o condutor e o filho dele, de 15 anos, ficaram feridas e foram socorridas para a Santa Casa.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram dois clientes caídos no chão, bastante machucados e sendo amparados por populares.

O caso segue em apuração e mais informações devem ser divulgadas em breve.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais