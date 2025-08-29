Prefeito Eduardo Paes recebe Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo, em Volta Redonda

A Câmara Municipal de Volta Redonda realizou, na noite desta quinta-feira (28), a Sessão Solene para a entrega da Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo a 34 homenageados. Entre eles, esteve o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A cerimônia aconteceu às 19h, no Plenário da Câmara.

A honraria, considerada a maior concedida pelo Parlamento municipal, é destinada a personalidades com destacada contribuição à sociedade. A iniciativa de homenagear o prefeito do Rio de Janeiro partiu do vereador Nilton Alves de Faria (Neném), por meio de Projeto de Resolução aprovado por unanimidade pelos vereadores.

“Sua trajetória de dedicação à vida pública e seu compromisso com o desenvolvimento do Rio de Janeiro engrandecem ainda mais o significado desta homenagem. Sua presença reforça a importância de reconhecer líderes que fazem a diferença não apenas em suas cidades, mas em todo o nosso Estado”, afirmou o vereador Neném.

Eduardo Paes iniciou sua carreira como subprefeito da Zona Oeste aos 23 anos. Foi vereador em 1996 e deputado federal por dois mandatos. Ocupou cargos de secretário municipal e estadual. Foi eleito prefeito do Rio em 2008, 2012 e 2020, sendo reeleito em 2024.

Ao longo de sua gestão, liderou projetos estruturantes como os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Internacionalmente, presidiu o C40, grupo global que reúne grandes cidades comprometidas com o enfrentamento das mudanças climáticas. Filiado ao PSD, é reconhecido como uma das principais lideranças políticas da capital fluminense.

“Recebi a Medalha Getúlio Vargas com alegria e senso de responsabilidade. Volta Redonda tem história e peso no desenvolvimento do estado, e reforço meu compromisso de trabalhar por parcerias que beneficiem toda a nossa população”, destacou Eduardo Paes.