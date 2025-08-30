Marcelo Cabeleireiro se filia ao PSD em evento com Eduardo Paes e Pedro Paulo em Barra Mansa

O PSD do Rio de Janeiro realizou, na noite desta sexta-feira (dia 29), no Ilha Clube, em Barra Mansa, um encontro político que marcou a filiação do ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro à legenda. O evento também oficializou a posse do novo Diretório Municipal, que tem Leo Santos como presidente do PSD em Barra Mansa.

Leo Santos afirmou que assume a função com o compromisso de ajudar a consolidar ainda mais o Partido. “Acredito que a política precisa caminhar junto com a sociedade e o setor produtivo. Quero contribuir com ideias que impulsionem o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, gerando empregos, renda e qualidade de vida”.

Para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a chegada de Marcelo Cabeleireiro ao PSD fortaleceu ainda mais a presença do partido no Sul Fluminense. “Marcelo tem uma trajetória de luta por Barra Mansa e pela nossa região. Sua filiação é um passo importante para que possamos construir juntos um futuro melhor para o Rio de Janeiro.”

Já o deputado federal Pedro Paulo, presidente estadual do PSD, destacou que a vinda de lideranças com experiência e relevância como Marcelo ampliou a base do partido em todo o estado.

A cerimônia contou com a presença de lideranças estaduais e municipais, incluindo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente estadual do PSD, o deputado federal Pedro Paulo.

Composição do Diretório Municipal do PSD em Barra Mansa

Presidente: Leo Santos

Vice-presidente: João Paulo Coutinho

Secretário geral: Adaulto Perez

Tesoureiros: Thiago Rocha e Thiago Benevenuto

PSD Mulher: Jane Portella