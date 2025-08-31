PRF persegue motociclista que descumpriu prisão domiciliar na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) perseguiu e prendeu, na tarde deste domingo (dia 31), um motociclista que descumpriu a medida de prisão domiciliar. O caso aconteceu por volta das 16h20, na altura do km 305 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo a PRF, a equipe Delta da 7ª Delegacia realizava ronda quando avistou uma motocicleta Honda/XRE 300, de cor preta, com dois ocupantes, saindo do bairro Fazenda da Barra. Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade, zigue-zagueando entre veículos e colocando em risco a segurança de outros motoristas.

A perseguição seguiu até o retorno do km 304, próximo à entrada do Polo Industrial de Resende, onde a motocicleta foi interceptada. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. O condutor, de 32 anos, habilitado e proprietário do veículo, revelou o motivo da fuga: ele usava tornozeleira eletrônica e deveria estar cumprindo prisão domiciliar, podendo sair apenas para o trabalho de segunda a sexta-feira. Aos policiais, ele admitiu que não poderia estar na rua no fim de semana.

A PRF confirmou, em consulta aos sistemas, que o homem havia sido condenado por roubo, crime previsto no artigo 157 do Código Penal. Ele foi levado à 89ª Delegacia de Polícia de Resende, onde foi autuado por desobediência. A delegada responsável comunicará à Justiça o descumprimento da medida, o que pode resultar em revogação da prisão domiciliar, regressão de regime, apontamento de falta grave, além da perda de eventuais benefícios.

Foto: Divulgação/PRF