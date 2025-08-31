Suspeito de assaltar farmácia em Paraíba do Sul é preso horas depois do crime e alegou dívidas por conta de jogos de azar

Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam um homem em flagrante por roubar uma farmácia na região central de Paraíba do Sul. Ele foi capturado, no sábado (dia 30), horas depois do crime, em Miguel Pereira.

Segundo os agentes, o assaltante ameaçou as funcionárias do estabelecimento com uma faca e levou R$ 860 do caixa.

Logo depois do crime, foram realizadas diligências e análise de imagens de câmeras de segurança. Os agentes conseguiram identificar o criminoso e fazer todo seu trajeto até o município de Miguel Pereira.

Com o apoio de policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira), foi possível chegar até a casa onde o autor morava. Ele foi capturado quando chegava na residência, quatro horas depois de ter cometido o roubo. Durante a abordagem, os agentes encontraram a faca e a roupa usadas no assalto e a maior parte do dinheiro subtraído.

O autor confessou o roubo, disse ter ficado endividado por conta de jogos de azar on-line e isso o motivou a cometer o assalto. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de roubo. A ação deste sábado contou também com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.