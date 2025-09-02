Governo do Estado oferece 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro

O Governo do Estado divulga 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, disponíveis no Rio de Janeiro, esta semana, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Há 1.367 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, são 1.535 vagas, ofertadas pela Fundação Mudes e pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A Região Metropolitana oferece remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.036 a R$ 4.554) para as funções de motorista de ônibus urbano, com exigência do Ensino Fundamental incompleto, mas sem a necessidade de experiência anterior. Também existe chance para motorista carreteiro, com Ensino Médio completo e experiência. Na lista de vagas para essa região também há oportunidades para mecânico de máquinas pesadas e mecânico de motor a diesel, que requerem o Ensino Médio e o Ensino Fundamental incompleto, respectivamente, além de experiência. Já para Pessoas com Deficiência (PcD), estão disponíveis 92 vagas, com diferentes funções e faixas salariais.

Na Região do Médio Paraíba, existem oportunidades como balconista, agente administrativo, chapeiro e padeiro, entre outras. Na região Serrana, as 274 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036), para funções como as de açougueiro, atendente de loja, caixa e fiscal de loja.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 62,3% das vagas captadas são do setor de Serviços, e 37,7% do Comércio. Por nível de escolaridade, 51,3% das oportunidades exigem o Ensino Médio completo e 31,2% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (56,8%) exige experiência.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A fundação oferece, esta semana, 260 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.. Já o CIEE oferece 1.275 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.