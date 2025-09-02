Transporte de carga superdimensionada enfrenta imprevistos em deslocamento pela Dutra

O deslocamento da maior carga superdimensionada já registrada na história da Via Dutra – um veículo de 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas – segue nesta terça-feira (dia 2) de Volta Redonda para Piraí, sob escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação, no entanto, tem enfrentado diversos imprevistos desde as primeiras horas da manhã.

Antes mesmo do início do trajeto, previsto para 9h, um guincho pesado da concessionária RioSP precisou retirar um caminhão com pane mecânica que estava parado no acostamento, na altura do km 263. Apenas após a liberação da pista, o deslocamento pôde começar, com 30 minutos de atraso, às 9h30.

Cerca de meia hora depois, por volta das 10h, um pneu furado obrigou nova parada entre os kms 258 e 259, próximo à entrada de Arrozal. O fluxo de veículos foi desviado pelo pátio de um restaurante às margens da rodovia até a conclusão do reparo. O transporte foi retomado minutos depois.

Na altura do km 249, a PRF precisou adotar um protocolo especial de segurança: o trânsito foi retido para que a carga seguisse sozinha até o km 247. A manobra foi necessária porque, no mesmo trecho, uma operação anterior de transporte de transformador resultou em tombamento e interdição total da via. Desta vez, há uma passagem de contingência preparada para permitir desvio imediato em caso de emergência, com utilização da pista sentido São Paulo em mão dupla.

Com a carga parada no km 248, a equipe de apoio acionou um rebocador reserva para aumentar o torque e auxiliar a subida de um aclive. Simultaneamente, técnicos realizavam manutenção emergencial após o rompimento de uma mangueira do sistema hidráulico.

Por volta das 11h40, o deslocamento foi retomado. O congestionamento registrado no horário chegava a 8km de extensão.

A operação segue com acompanhamento da PRF e da concessionária CCR RioSP, que monitoram o tráfego e reforçam os protocolos de segurança devido às dimensões e ao peso excepcionais da carga.

Foto: Divulgação/PRF