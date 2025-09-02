Polícia Civil apreende menor infrator por ato infracional ao crime de tráfico de drogas no Sul Fluminense

Policiais civis da 91ª DP (Valença) realizaram uma ação, na segunda-feira (dia 1), para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente infrator por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O menor foi localizado no Centro do município de Valença.

As diligências ocorreram após intenso trabalho de inteligência e monitoramento da unidade, que identificaram a localização do menor. O adolescente será encaminhado ao Departamento Geral de Ações Sócio Educativas, onde ficará à disposição da Justiça.