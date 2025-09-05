Automóvel capota na Dutra após motorista sofrer mal súbito em Resende

Um motorista de 41 anos sofreu um mal súbito e capotou o carro na manhã desta sexta-feira (dia 5), na Via Dutra, em Resende. O acidente ocorreu por volta das 8h, na altura do km 308,5 sentido São Paulo, na alça de acesso da pista auxiliar, entre os bairros Jardim do Sol e Paraíso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um Kadett perdeu os sentidos, o que fez com que o veículo saísse do controle, atingisse o meio-fio do canteiro lateral e capotasse.

Quando a equipe de resgate da RioSP chegou ao local, o motorista estava consciente, mas desorientado. Ele não sofreu ferimentos no acidente, porém apresentava pressão arterial muito elevada. Os filhos da vítima, que foram até o local, confirmaram que o homem possui histórico de problemas circulatórios e picos de hipertensão.

Por precaução, o motorista foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende, onde permanece sob cuidados médicos.

Foto: Divulgação/PRF