Atacante Caio Canedo anuncia investimento em arena esportiva Volta Redonda

O atacante Caio Canedo revela mais do seu perfil empresarial ao investir como fundador da Arena Emirados, templo contemporâneo que promete modernidade e excelência esportiva para Volta Redonda, sua cidade natal. Com estrutura inspirada na cultura e arquitetura árabe e referência na estética moderna presente em Dubai e Abu Dhabi, o complexo esportivo contará com campos e quadras destinados à prática de diversas modalidades, como futebol, padel, beach tennis, vôlei e futevôlei, além de uma academia seis estrelas, em parceria com a academia ForShape, dos empresários Leonardo Inácio e Thiago Aprígio.

Há 12 anos nos Emirados Árabes Unidos, Caio, que é naturalizado, é presença constante nas convocações da seleção local, tendo participado das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e da Copa da Ásia de 2023 e, agora, sonha em se classificar para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O atleta conta que sua vivência no país árabe está ligada ao surgimento da ideia para a construção da Arena. “Nos Emirados, acabei me apaixonando pelo padel, mas quando voltava ao Brasil tinha dificuldade de encontrar um lugar para jogar. Então, conversando com minha esposa, que também é adepta do esporte, tivemos a ideia de criar um espaço que pudéssemos praticar, aliado à possibilidade de explorarmos comercialmente. Nasceu, assim a ideia deste grande projeto”.

Talismã que guia a jornada

Caio ficou conhecido como “Talismã” pelos torcedores brasileiros, desde a época que atuava pelo Botafogo, sob o comando do técnico Joel Santana, responsável por essa alcunha. O jogador, que foi reserva no início da carreira, entrava em campo e costumava mudar o rumo das partidas, com gols decisivos e assistências. Foi decisivo no título carioca daquele ano.

A marca do talismã, que o fez despontar para o futebol nacional, tem forte presença na concepção da arena, como elo entre o treino físico e a elevação interior. Isto traduz o local como ponto de encontro entre o que há de mais sofisticado e a espiritualidade; um espaço de autocuidado e equilíbrio para corpo, mente e alma.

Estrutura para uma experiência completa

O conceito que baseia a construção da Arena Emirados reúne tradição e modernidade em um templo contemporâneo de performance, bem-estar e estilo de vida, inspirado pela sofisticação do Oriente Médio e projetado para oferecer uma experiência inédita na nossa região. Além dos campos e quadras das modalidades esportivas, a estrutura do local conta com um restaurante, em parceria com a marca Mutirão, bar Majid, área gourmet para eventos, banheira de recovery e sauna; espaço para prática de yoga e bootcamp e também a Academia Emirados ForShape, a primeira academia seis estrelas do Estado do Rio de Janeiro.

“Quis importar o luxo e a arquitetura de Dubai, e criar um lugar em que as pessoas tenham o prazer de estar. Por isso, não pensamos somente na parte esportiva. Teremos um restaurante com alta gastronomia, área de saúde de excelência com uma academia seis estrelas e espaço de recovery. Tenho certeza que quem conhecer a arena, vai viver uma jornada extraordinária e desfrutar de um inédito e diferente conceito na região”.

Uma parte da arquitetura árabe no Brasil

O projeto da arena é inspirado nos aspectos da arquitetura árabe, onde a elegância, marca registrada dos Emirados, é reinterpretada em um contexto contemporâneo. A construção explora elementos icônicos dessa estética, como os arcos marcantes, pilares arredondados e o uso do mármore, criando um diálogo entre tradição e modernidade.

O tom areia aplicado nas fachadas remete ao deserto, enquanto as amplas janelas em arco, proporcionam leveza, luminosidade e uma conexão fluida entre interior e exterior. O muxarabi, cuidadosamente incorporado, reforça esta herança cultural oriental, ao mesmo tempo que oferece privacidade e controle de iluminação natural. Os terraços com vista panorâmica, o paisagismo e a aplicação criteriosa dos elementos tradicionais, criam um ambiente único, que se destaca não apenas pela beleza, mas pela capacidade de transportar o visitante a um cenário que mistura o calor brasileiro com a sofisticação do Oriente Médio, ao custo aproximado de R$ 20 milhões em investimento.

O novo empreendimento, que está sendo construído no bairro Aeroclube, tem previsão de inauguração em novembro.

