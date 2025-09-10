Ação integrada identifica e intima suspeitos de crimes de trânsito em Volta Redonda

Uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) resultou na identificação de quatro suspeitos de cometer crimes de trânsito na cidade. Eles foram intimados nesta semana a comparecer à delegacia, após análise de imagens do sistema de monitoramento e de vídeos divulgados em redes sociais.

As investigações começaram após flagrantes feitos pelas câmeras da Semop e denúncias da população relatando condutores realizando manobras ilegais, como o “grau” e o “cavalo de pau”. Com o trabalho de inteligência, foi possível reunir registros do sistema público de vigilância e conteúdos publicados pelos próprios suspeitos na internet.

Nas imagens, os motoristas aparecem executando manobras perigosas em vias públicas, colocando em risco a própria vida e a de terceiros. Os casos ocorreram entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. No episódio mais recente, o condutor de um Fiat Palio branco foi flagrado realizando um “cavalo de pau” na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em meio ao trânsito, às 6h18 da manhã.

O subsecretário de Ordem Pública, Amauri Pego, ressaltou a gravidade das situações.

“Essas imprudências aconteciam em vias movimentadas, aumentando muito o risco de acidentes. Os indivíduos demonstram total descaso social e até mesmo afrontam as forças de segurança ao adotar esse tipo de conduta, inclusive à luz do dia e próximos a câmeras de monitoramento. Infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo a vida por imprudência, e esses casos acabam incentivando ainda mais esse tipo de crime de trânsito”, afirmou.

Ele reforçou ainda a postura da gestão municipal diante desse tipo de prática.

“Sob a orientação do secretário Coronel Henrique, nossa postura é de tolerância zero com condutas que colocam em risco a segurança de Volta Redonda”, finalizou.

Investigações e denúncias

As autoridades reforçam a importância das denúncias pelos crimes de trânsito, mesmo quando não há flagrante. O objetivo é responsabilizar os autores. Informações como local, horário, modelo e cor do veículo ajudam nas investigações.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou pelo WhatsApp (24) 3339-2462. O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação/Semop