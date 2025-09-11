Polícia Civil de Resende prende investigado por tentativa de homicídio

Sob a coordenação do delegado Michel Floroschk, policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, na manhã desta quinta-feira (dia 11), um homem de 28 anos investigado por tentativa de homicídio.

As investigações começaram após a entrada de um homem no Hospital de Emergência com ferimentos no rosto, na mão, no tórax, na barriga e na perna, causados por disparos de arma de fogo. A perícia constatou que a vítima foi alvejada por seis tiros em diferentes partes do corpo. Diante da gravidade do caso, a equipe da 89ª DP iniciou imediatamente os trabalhos investigativos.

Durante as diligências, os agentes apuraram que o crime ocorreu no dia 2 de agosto em um bar no bairro Jardim Jalisco, motivado por uma briga entre a vítima e o suspeito preso nesta quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem atira contra a vítima, que consegue sair do bar em busca de socorro. Três segundos depois, o atirador também deixa o estabelecimento e segue na mesma direção, segundo a Polícia Civil, com a intenção de “terminar o serviço”. No entanto, ao perceber que havia muitas pessoas nas proximidades, ele fugiu do local.

O suspeito foi reconhecido pela própria vítima e por testemunhas.

A 89ª DP reforçou seu compromisso com a sociedade resendense no combate à criminalidade e solicitou a colaboração da população para a construção de um ambiente cada vez mais seguro.