Defesa Civil alerta sobre previsão de chuvas nesta terça-feira em Barra Mansa

As previsões emitidas pelo Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) para esta terça-feira (16) exige atenção redobrada em Barra Mansa, devido a um sistema de baixa pressão somado a áreas de instabilidade. As temperaturas previstas são de mínima de 15°C e máxima de 31°C. A partir da tarde, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, com intensidade moderada a forte.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, as precipitações podem vir acompanhadas de raios, o que aumenta o risco de ocorrências como quedas de energia, de árvores e alagamentos pontuais.

“Recomendamos que a população evite áreas alagadas ou com histórico de deslizamentos; desconecte aparelhos eletrônicos em caso de raios; mantenha-se informada pelos canais oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura”, destacou.

Para emergências ou mais informações, a população pode entrar em contato com a coordenadoria através do telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já a chamada para o Corpo de Bombeiros pode ser feita pelo telefone 193.

Foto: Arquivo/PMBM