Homem com tornozeleira eletrônica invade casa após ser baleado no Eucaliptal

Um homem com tornozeleira eletrônica foi encontrado baleado dentro de uma casa, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, na madrugada desta terça-feira (dia 16). Segundo a Polícia Militar, a moradora da residência, localizada na Rua Nilo Peçanha, disse que encontrou a porta aberta e o homem caído no interior do imóvel, ferido e gritando por ajuda.

Ele apresentava cerca de quatro perfurações por tiros na região do tórax e foi socorrido pelo Samu em estado grave, sendo encaminhado ao Hospital São João Batista.

A PM informou que o homem não portava documentos, portando sua identidade ainda não foi confirmada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Volta Redonda, que investiga a autoria e a motivação do crime.