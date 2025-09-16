PF deflagra Operação Estorno contra fraude tributária de R$ 88 milhões no RJ e no Ceará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 16), a Operação Estorno com o objetivo de apurar crimes contra a ordem tributária, realizados por sócios e laranjas de uma empresa de consultoria sediada no Rio de Janeiro, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (GAECO/RJ).

Na deflagração de hoje, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, Campo Grande, Bonsucesso e Engenho Novo) e Ipu/CE, em residências de investigados e escritórios da referida empresa de consultoria tributária.

A investigação da PF foi iniciada a partir de comunicação oriunda da Receita Federal acerca da suspeita de fraudes praticadas pela empresa de consultoria na apresentação de Declarações de Compensação, nas quais as companhias interessadas alegam possuir crédito perante a Fazenda Nacional advindos de saldos negativos de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e IRPJ (Imposto de Renda para Pessoa Jurídica).

De acordo com as apurações, a empresa investigada já conseguiu a extinção indevida de cerca de R$ 88 milhões em débitos. Também foram criados por essa e outras empresas pedidos de extinção que ainda estão sob análise, na ordem dos R$ 120 milhões, com indícios de fraude.

Os investigados poderão responder por crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e organização criminosa.

Foto: Divulgação/PF