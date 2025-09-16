Homem é encontrado morto com marcas de tiros na cabeça em Barra Mansa

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (dia 16), na Rua Duque Antônio de Paiva, no bairro São Domingos, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Militar, populares procuraram o DPO da Cotiara informando que havia uma pessoa caída na via.
Os agentes foram até o endereço e constataram que a vítima estava caída ao solo com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça. O homem, segundo a PM, possui mais de 30 anotações criminais.
A área foi isolada e a perícia acionada para realizar os procedimentos no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Tico Balanço