VR: Jovem é assassinado a tiros dentro de casa, no Santo Agostinho

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na madrugada desta terça-feira (dia 16), em Volta Redonda. Um jovem de 20 anos foi morto a tiros dentro de uma casa, no bairro Santo Agostinho. O crime ocorreu por volta das 3h.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o morador do imóvel contou aos agentes que estava dormindo quando ouviu vários disparos no corredor externo da casa. Ao sair para verificar, encontrou a vítima caída no chão da cozinha, já sem vida. O rapaz morto não morava na residência.

O local passou por perícia e foram encontradas quatro cápsulas de munição calibre 12 milímetros deflagradas e uma intacta, além de cinco cápsulas de calibre 9 milímetros.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços e o caso registrado na 93 DP (Volta Redonda). Até o momento, ninguém foi preso.