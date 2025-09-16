PF prende homem com mais de 5 mil arquivos de abuso sexual infantil em operação no Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (dia 16) a Operação Prioridade Absoluta com o objetivo de apurar a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantojuvenil na internet.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER) cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada em Vargem Pequena, bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A medida judicial foi expedida pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início ainda este ano, a partir de procedimentos de ronda virtual que identificaram o armazenamento e o compartilhamento de 1395 mídias contendo cenas de abuso sexual infantil. As mídias estavam em posse do investigado e datavam entre fevereiro e março de 2025.

Durante as buscas, os policiais federais encontraram mais de 5.000 arquivos com imagens de abuso sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante do investigado e na apreensão de mídias de armazenamento (3 HDs) e do celular utilizado pelo preso. Os materiais apreendidos serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

O homem, de 39 anos, foi conduzido à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante e, após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça. Ele responderá pela prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantojuvenil.

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou mesmo “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Foto: Divulgação/PF