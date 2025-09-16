Polícia Civil do Rio desmantela organização criminosa que fraudava a Previdência Social em vários estados

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) e agentes do Segurança Presente desarticularam um esquema de fraude contra a Previdência Social. As equipes prenderam duas pessoas em flagrante, na segunda-feira (dia 15), no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio.

Inicialmente, os agentes identificaram que uma mulher tentava abrir uma conta usando documento falso, em uma agência bancária. Após denúncia feita por representantes da instituição financeira, os agentes foram ao local e realizaram a captura.

Durante a ação, foi constatado que a suspeita não agia sozinha. A partir de cruzamento de dados de inteligência e informações telemáticas, os policiais identificaram o comparsa, localizado no mesmo bairro, onde ambos estavam hospedados. O criminoso foi preso e, com ele, foram apreendidos celulares, notebook, diversos documentos falsos e espelhos utilizados para a produção de novos documentos, que seriam empregados na abertura de contas bancárias.

As investigações indicaram que os presos fazem parte de uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Previdência Social, com atuação em diversos estados do país. O grupo é coordenado por um núcleo situado em Brasília, responsável pelo custeio das viagens e pela articulação das atividades ilícitas. As diligências prosseguem com o objetivo de identificar e prender os demais integrantes do grupo.