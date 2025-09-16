Volta-redondense, Daiana Damião lança a música “Amanheceu”

A cantora Daiana Damião lançará seu novo single: “Amanheceu”. A canção, que é uma composição da sambista com o músico Igor Bravo, estará disponível nas principais plataformas digitais a partir desta terça-feira (dia 16). O lançamento marca o início de um novo capítulo na carreira da artista.

“Escolhemos Amanheceu para ser o single, pois é uma música que fala sobre reencontro, amor e esperança, transmitindo uma mensagem positiva e inspiradora. Conveniente para o momento. Foi produzida com muito carinho e vai preparar as novidades que estão por vir nos próximos meses. Espero que gostem!”, disse Daiana.

“Amanheceu” é a primeira das músicas que serão lançadas no EP solo de Daiana, intitulado “Nada Há de Faltar”, previsto para o início de outubro. Este trabalho inédito promete consolidar a artista como uma forte representante do samba na região, celebrando a música autoral e a potência feminina no gênero.

“Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. É a realização de um sonho. O EP está lindo e estou ansiosa para compartilhar com todos vocês, sobretudo por se tratar de um retrato da musicalidade que me representa e exaltar os compositores da nossa região”, concluiu.

Natural de Volta Redonda/RJ, Daiana Damião trilhou seu caminho artístico através da poesia, que a guiou naturalmente para o canto e a composição. Sua conexão com o samba raiz se fortaleceu no Grupo Juremeiros, do qual é integrante, onde cultiva laços importantes com o gênero e outros músicos do cenário.

Foto: Divulgação