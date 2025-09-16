Violência psicológica: Homem é preso após expulsar a própria mãe de casa, em Piraí

Policiais civis da 94ª DP de Piraí prenderam em flagrante, na tarde de segunda-feira (dia 15), um homem de 33 anos, morador do bairro Vila das Palmeiras, após expulsar a própria mãe, de 57 anos, de casa. Desesperada e aos prantos, a vítima buscou ajuda diretamente na delegacia.

“A prisão em flagrante foi necessária novamente porque a vida da mãe corria risco. O filho é usuário de drogas e, em um outro episódio há quatro anos, já havia sido detido após persegui-la com uma machadinha”, contou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP de Piraí.

Segundo depoimento da mãe, por volta das 11h30min o filho saiu do quarto sob efeito de cocaína e álcool e, sem motivo, ordenou que ela deixasse a residência. Ao ouvir que não teria para onde ir, ele começou a socar a porta e a janela do quarto, o que levou a mulher a pedir ajuda ao vizinho antes de procurar a polícia.

“A vítima relatou que sofre com agressões psicológicas há anos. Esse histórico demonstra o risco real que essa mulher enfrenta dentro da própria casa. Não se trata apenas de mais uma briga familiar, mas de um caso claro de violência doméstica. Por isso, decidi pela prisão em flagrante e não arbitrei fiança, já que a liberdade desse homem representa um grave perigo à vida da mãe”, explicou o delegado Antonio Furtado.

Diante dos fatos e considerando os antecedentes do acusado, o delegado Antonio Furtado determinou a prisão em flagrante pelo crime de violência psicológica contra a mulher, cuja pena pode chegar a dois anos de detenção.

“Espero que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. Só assim poderemos garantir a paz e a segurança dessa mãe, que merece viver sem medo dentro da própria casa”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação/Polícia Civil