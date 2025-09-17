Mutirão oferece mais de 100 vagas de emprego em Valença

A Prefeitura de Valença promoveu no sábado, 13 de setembro, a primeira edição do Mutirão do Emprego, realizada na Rua dos Mineiros, das 9h às 13h. O evento teve como objetivo aproximar empresas e trabalhadores, gerando oportunidades de contratação e fortalecendo o mercado de trabalho local.

Além da oferta de mais de 100 vagas em diferentes áreas — como indústria, comércio e setor rural — os participantes também tiveram acesso a serviços de confecção de currículos, orientação profissional e dicas de como se portar em entrevistas, ampliando as chances de inserção no mercado. Cerca de 153 pessoas foram atendidas durante o mutirão e 124 delas foram encaminhadas para as entrevistas com empresas nesta terça-feira, dia 16.

“Esse é objetivo do Governo Presente, estar alinhado às demandas do município, tanto para quem está buscando uma oportunidade de trabalho, quanto para os empresários que necessitam de mão de obra. O mutirão foi um sucesso. Vamos seguir avançando com diálogo e oportunidades para todos”, afirmou o prefeito Saulo Corrêa.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Haroldo Filho, a ação representa muito mais do que a simples abertura de vagas.

“O Mutirão é uma oportunidade para mostrar à população que existem empregos disponíveis e que, muitas vezes, o que falta é apenas qualificação ou um direcionamento profissional. Nosso papel é aproximar as empresas dos trabalhadores e criar esse ambiente de oportunidades. Quando vemos tanta gente sendo atendida e encaminhada, temos a certeza de que estamos no caminho certo”, destacou.

Entre os participantes, a expectativa era de conquistar uma nova chance no mercado de trabalho. Rafael Ferreira, desempregado há pouco mais de um mês, relatou que chegou ao mutirão cheio de esperança. “Eu achei a iniciativa ótima, realmente estava precisando de uma oportunidade. Já participei da primeira entrevista e fui chamado para a segunda etapa. Agora é esperar e confiar que vai dar tudo certo. Dei uma olhada nas vagas e várias me interessaram bastante”, contou.

Patrícia, que busca o primeiro emprego formal após concluir a faculdade, também avaliou a iniciativa como fundamental. “Eu já fiz estágio na área administrativa, mas ainda não consegui um emprego fixo. Espero que hoje apareça alguma chance”, comentou.

Já Gerson, que trabalhou como vigia até 2020, disse ver o mutirão como uma oportunidade real de retomada. “Estou tentando voltar para a área de vigilância noturna e acho que iniciativas como essa são muito importantes. Se uma parte das pessoas que vieram já conseguir uma oportunidade hoje, já é uma grande vitória”, pontuou.