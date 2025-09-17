Crime em Quatis: filho é suspeito de matar o próprio pai com tiro na cabeça

Por
FOLHA DO ACO
-

A Polícia Civil de Porto Real está a procura de um homem de 52 anos que teria matado com um tiro o próprio pai, de 76 anos. O crime ocorreu na noite da terça-feira (dia 16), em uma fazenda, localizada na estrada que liga Quatis ao distrito de Falcão. A vítima foi atingida na cabeça e o principal suspeito – o filho – está foragido.

Segundo a Polícia Civil, o homicídio ocorreu após uma discussão entre os dois. Um outro homem que estava no local para comprar leite acabou sendo atingido de raspão na perna e foi encaminhado ao Hospital São Francisco de Assis, em Porto Real. Ele recebeu atendimento e teve alta.

Equipes da perícia estiveram na cena do crime para coletar indícios que auxiliem na investigação. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

