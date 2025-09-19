PRF flagra mais uma moto adulterada circulando na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, no fim da tarde da quinta-feira (dia 18), mais uma motocicleta adulterada circulando pela Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Por volta das 17h, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF fazia ronda na altura do km 314, próximo ao bairro São Caetano, quando abordou uma Honda/CG 160 Titan com placa do Rio de Janeiro (RJ).

O condutor, de 36 anos, disse ter comprado o veículo há cerca de seis meses de um desconhecido, por meio de um anúncio no site OLX. Durante a inspeção minuciosa, os policiais constataram diversos sinais de adulteração nos itens de identificação da moto, caracterizando que se tratava de um veículo “clone”.

Como não foi possível identificar a motocicleta original, o caso foi encaminhado à 89ª DP (Resende). A ocorrência foi registrada com base no artigo 311 do Código Penal, que trata de adulteração de sinal identificador de veículo. A moto foi apreendida e passará por perícia para tentar chegar ao veículo verdadeiro.

Foto: Divulgação/PRF