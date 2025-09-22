Madrugada e manhã de tensão em Barra Mansa com boatos de toque de recolher após duplo homicídio

A madrugada e a manhã desta segunda-feira (dia 22) foram marcadas por tensão na região Leste de Barra Mansa. Rumores de que o tráfico teria imposto um toque de recolher, em represália ao duplo homicídio da noite de domingo (dia 21), levaram comerciantes a fecharem as portas e moradores a redobrarem os cuidados ao circular pelas ruas.

Durante a manhã, circularam áudios em grupos de mensagens afirmando que alunos de escolas nos bairros Paraíso, Boa Vista e Nove de Abril teriam sido liberados mais cedo. A prefeitura de Barra Mansa, por meio da secretaria de Ordem Pública, desmentiu a informação e garantiu que a rotina escolar não sofreu alterações. A Pasta reforçou ainda que o policiamento foi intensificado na região.

Duplo homicídio

Dois homens, de 27 e 30 anos, foram assassinados a tiros por volta das 23h40min, na Rua Wilson Rodrigues Carmo, no bairro Nove de Abril. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados após denúncias de disparos e encontraram as vítimas já sem vida, caídas no chão.

A cena chamou atenção pela violência: a perícia contabilizou 121 cápsulas de munições de fuzil calibre 5.56 e de pistola .40. Também foram apreendidos um rádio transmissor, um celular, carregadores de armas e a chave de um carro.

Segundo testemunhas, os dois homens eram moradores dos “predinhos” do bairro Paraíso de Cima. Eles foram identificados por familiares que estiveram no local. Os corpos foram removidos pelos bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no bairro Três Poços.

O caso foi registrado como homicídio doloso na 90ª DP. Até o momento, a polícia não tem informações sobre a motivação do crime nem sobre os autores dos disparos.