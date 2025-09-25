Preso o quinto suspeito de envolvimento no assalto à família de Bolsonaro em Resende

Policiais civis da 89ª DP (Resende), em ação conjunta com policiais civis de São Paulo, prenderam, nesta quinta-feira (dia 25), o quinto suspeito de envolvimento no roubo a membros da família Bolsonaro, em Resende. O criminoso foi capturado no local de trabalho, em Itaquaquecetuba, em São Paulo, onde atuava como bombeiro civil.

As investigações apontaram que foi ele quem planejou o roubo. Com o homem, os agentes apreenderam um celular.

Desde o crime, agentes da 89ª DP realizaram diversas diligências, com recolhimento e análise de imagens, identificação de veículos utilizados e conseguiram chegar aos cinco criminosos envolvidos no delito.

O quarto e o terceiro bandidos foram capturados no início de setembro, em Resende, no Sul Fluminense. Outros dois criminosos também já haviam sido presos, no dia 29 de agosto, no bairro Paraíso, no mesmo município. Nesta ocasião, foram arrecadados um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os policiais ainda recuperaram bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas.

O crime ocorreu no dia 24 de agosto. À época, os assaltantes armados abordaram as vítimas, que foram rendidas e tiveram a liberdade restrita. Os assaltantes fugiram e levaram joias, celulares e o carro da família, abandonado horas depois.