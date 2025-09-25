Furlani ameaça multar comerciantes que contratarem motoboys com motos barulhentas

O prefeito Luiz Furlani esteve na manhã desta quinta-feira (dia 25), acompanhando de perto as ações da Guarda Municipal durante mais uma blitz contra motocicletas com escapamentos adulterados e barulhentos. A operação foi realizada na Rua Prefeito João Chiesse Filho, no Centro, e reforça o compromisso da administração municipal em garantir ordem, segurança e sossego para a população. As ações já vêm sendo feitas em outros pontos da cidade, como nos bairros Santa Rosa, Boa Vista, Boa Vista II, Nove de Abril e Ano Bom.

O prefeito fez um alerta aos comerciantes, destacando que estabelecimentos que contratarem profissionais para o serviço de motoboy com motos adulteradas poderão ser responsabilizados. Segundo ele, se o funcionário estiver utilizando escapamento irregular, os comerciantes também poderão sofrer sanções, inclusive multas.

Esse trabalho é para proteger a população. A gente não quer atrapalhar o trabalhador, mas sim combater motos barulhentas que tiram o sossego da população e assustam nossas crianças autistas e nossos idosos. Podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando firme para acabar de vez com essas práticas irregulares – afirmou Furlani.

Além das autoridades, motociclistas também destacaram a importância da ação. Abordado durante a blitz, o motociclista Antônio Ferreira parabenizou a iniciativa. “Essas blitzes são muito importantes para trazer mais ordem à cidade. Quem anda certo não precisa se preocupar, mas aqueles que fazem barulho demais atrapalham todo mundo. É bom ver a Prefeitura e a Guarda cuidando disso, porque melhora a qualidade de vida e dá mais tranquilidade para a população”, disse.

