Volta Redonda: Secretaria de Obras prossegue com instalação de rede de drenagem no Voldac

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), continua agindo para evitar os transtornos que podem ser provocados devido aos problemas de chuvas. Uma dessas ações é a obra de drenagem realizada no bairro Voldac: são pouco mais de 400 metros de manilhas de concreto, com 1,5 metro de diâmetro, que partem do cruzamento da Avenida Nossa Senhora do Amparo com a Rua Marina Godoy Barreira Cravo – conectando-se com a rede já existente –, passam pelo terreno da antiga garagem da Viação Sul Fluminense e Avenida Beira-Rio, e por fim desaguam no rio Paraíba do Sul, ao lado da ponte Mário L. Haseck.

Segundo a Secretaria de Obras, trata-se de um investimento de cerca de R$ 2 milhões que, quando concluído, vai eliminar os casos de alagamento no cruzamento da Nossa Senhora do Amparo com a Marian Godoy Barreira Cravo nas situações de chuvas mais fortes, o que causa problemas para moradores e motoristas. Para a realização do serviço, parte da Avenida Beira-Rio encontra-se fechada para o tráfego de veículos.

Para ajudar no escoamento das águas pluviais, a profundidade das manilhas na Nossa Senhora do Amparo será de três metros, chegando a seis metros no trecho final. Além desse trecho, a obra contempla, ainda, a ligação da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), também no Voldac, com a rede que está sendo executada, com o objetivo de prevenir futuros imprevistos decorrentes das chuvas no equipamento esportivo.

O secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, lembra que a obra atende a uma antiga reivindicação dos moradores. “Analisamos a melhor opção possível para resolver esse problema, e aproveitamos para encontrar, também, o escoamento para a Arena do Voldac. Ao conectarmos essas redes, vamos eliminar um problema que atrapalha o fluxo de veículos em uma das principais vias da cidade”, declarou.

O prefeito Antonio Francisco Neto disse que a preocupação com o período de chuvas tem entre suas estratégias a realização de obras de drenagem, sem esquecer da prevenção. “Sabemos os transtornos que motoristas e moradores passam quando chove mais forte naquela área, e com essa obra vamos dar mais um passo para eliminar os transtornos do período de chuvas. Além disso, seguimos com obras para prevenir deslizamentos de encostas, entre outros riscos, e em breve a Defesa Civil inicia o Alerta de Verão.”

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.