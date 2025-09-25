Receptação: Jovem é preso na Dutra com moto furtada no Rio de Janeiro

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, na manhã desta quinta-feira (dia 25), um jovem de 21 anos, morador de Pinheiral, flagrado conduzindo uma motocicleta furtada. O veículo, uma BMW-310, havia sido levado no último dia 21, no Centro do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, a abordagem aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, durante uma operação de inteligência e monitoramento voltada à investigação de homicídios em Barra Mansa. O condutor afirmou ter adquirido a moto por R$ 4.500 em uma comunidade do Rio.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A motocicleta será devolvida ao verdadeiro dono após os trâmites legais.

Foto: Divulgação