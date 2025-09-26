Clube dos Funcionários recebe Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Sub-17

De 30 de setembro a 6 de outubro, o Clube dos Funcionários será palco de mais um grande evento esportivo nacional: o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Voleibol, categoria sub-17.

A competição é uma realização conjunta do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e reunirá 16 equipes de diferentes regiões do país.

Segundo o presidente dos Funcionários, Alex Ribeiro, receber o evento reforça o papel do Clube no cenário esportivo regional e nacional.

“O vôlei é um dos esportes mais populares do Clube e ficamos muito felizes em receber novamente essa competição, proporcionando experiências para as atletas e para os fãs de vôlei da região. O primeiro CBI de vôlei que sediamos, em 2022, foi um sucesso. Nos últimos anos investimos em melhorias estruturais para oferecer um evento ainda melhor para as atletas e para a torcida ”, destaca.

Já a coordenadora de esportes do Clube, Patrícia Monlevad, faz um convite especial ao público:

“A entrada é gratuita. É um evento muito importante para o vôlei da nossa região e para o cenário nacional. Vamos receber atletas da base da Seleção Brasileira e contamos com o apoio e a torcida de todos” , reforça.

A abertura oficial do CBI acontece no dia 30 de setembro, às 17h, no ginásio da PET, com a presença de todas as equipes participantes. Ao longo da semana, a competição promete movimentar o Clube com diversos jogos.

As tabelas com dias e horários das partidas estão disponíveis no Instagram @clubedosfuncionarios.