Sub-20 do Voltaço é derrotado pelo Botafogo

O time Sub-20 do Volta Redonda foi superado pelo Botafogo por 3 a 0, nesta sexta-feira (dia 26), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

Os Garotos de Aço chegaram a criar boas oportunidades e balançaram as redes com Caetano, mas o gol foi anulado pela arbitragem. A equipe comandada por Neto Colucci tentou reagir, mas esbarrou na defesa alvinegra.

O destaque da partida foi Felipe Januário, autor dos três gols do Botafogo. Próximo desafio Na sequência da competição, o Voltaço recebe o Boavista no sábado (dia 4), às 15h, no CT Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube.

