Quadrilha de roubos chefiada por PM é desarticulada em Barra do Piraí

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar desarticulou, nesta quinta-feira (dia 25), uma quadrilha especializada em roubos qualificados que atuava no Sul Fluminense. O grupo era chefiado por um policial militar, de 40 anos. A ação resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 39 e 40 anos, além do militar, integrante do programa Segurança Presente em Barra do Piraí.

A operação foi deflagrada pela 88ª Delegacia de Polícia (88ª DP), em parceria com o 10º BPM, após troca de informações entre o setor de inteligência e a equipe de investigação. Os agentes monitoravam um veículo Fiat Idea prata, usado pelo grupo em assaltos recentes, que estava sendo preparado para se passar por uma viatura da Polícia Civil, com uniformes falsos e insígnias adulteradas, a fim de enganar vítimas e facilitar os crimes.

Prisões em flagrante

O automóvel foi interceptado em Piraí, no momento em que os suspeitos se preparavam para atacar uma nova vítima: um vigilante do prédio do Ministério Público do Estado do Rio, em Barra do Piraí. Áudios obtidos pela investigação comprovaram que o grupo planejava o crime desde o dia anterior, chegando a discutir a realização de uma denúncia falsa no MP contra a Polícia Civil para atrair o alvo.

O policial militar preso estava em serviço no Programa Segurança Presente quando foi detido. Segundo as investigações, ele recrutava criminosos da Baixada Fluminense e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, priorizando áreas de risco com baixa presença policial para dificultar a identificação e prisão dos comparsas.

Quatro meses de investigação

As apurações duraram cerca de quatro meses. Nesse período, a equipe da 88ª DP cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em comunidades de difícil acesso no Rio de Janeiro, enfrentando resistência armada em algumas ações, incluindo troca de tiros com criminosos locais.

Na operação que culminou nas prisões, foram apreendidas armas utilizadas em crimes anteriores e uniformes falsos da Polícia Civil, que estavam no veículo do policial militar detido e eram usados para simular a atuação da corporação durante os roubos.

Histórico de crimes

Segundo a polícia, a quadrilha é responsável por uma série de roubos violentos praticados em Barra do Piraí nos últimos seis meses, entre eles: uma distribuidora de bebidas; uma rede de drogarias; uma residência.

Segundo a polícia, o grupo agia de forma organizada, utilizava informações privilegiadas, destruía sistemas de segurança para ocultar provas e já planejava novos ataques armados.

Medidas judiciais

O delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, representou pela prisão preventiva dos suspeitos e pela quebra de sigilo telefônico e telemático dos aparelhos apreendidos. As medidas já foram encaminhadas ao Poder Judiciário, que deve analisar os pedidos.