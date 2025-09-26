Diogo Balieiro Diniz recebe Moção de Aplausos na Câmara de Itatiaia

A Câmara Municipal de Itatiaia prestou, na noite de quinta-feira (dia 25), uma Moção de Aplausos ao ex-prefeito de Resende e atual subsecretário municipal de Saúde de Itatiaia, Diogo Balieiro Diniz. A homenagem foi proposta pelo vereador Joel de Melo (MDB) e aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

Em discurso, Diogo agradeceu ao vereador Joel pela indicação e à Casa Legislativa pela aprovação, parabenizando ainda o trabalho desenvolvido pelo prefeito Kaio Márcio (PL) e pela vice-prefeita Ângela Sampaio (PP). Ele destacou o empenho da equipe da atual administração e os avanços alcançados nos primeiros meses de governo.

“Com muito trabalho, dedicação e uma equipe alinhada, é possível transformar uma cidade e melhorar a vida das pessoas. Em oito meses de governo, vemos avanços e ações importantes acontecendo diariamente. Ainda há muita coisa boa por vir por meio dessa gestão competente e dedicada pela cidade de Itatiaia”, afirmou.

O subsecretário também dividiu a homenagem com os profissionais da Prefeitura, reconhecendo a importância da equipe nos resultados do primeiro ano da gestão.

Trajetória política

À frente da Prefeitura de Resende por dois mandatos, Diogo Balieiro consolidou projetos estruturantes nas áreas de saúde e educação, que transformaram o município em referência regional. Sua influência política também foi determinante para a eleição de Kaio Márcio em Itatiaia e de Tande Vieira (PP) em Resende.

Atualmente, Diogo alia sua experiência administrativa ao trabalho na gestão itatiaiense, sem abrir mão da atuação política em Resende. O nome dele vem sendo citado como possível candidato a deputado federal nas eleições de 2026.