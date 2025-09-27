Tentativa de assalto na Barra da Tijuca termina com prisão feita por agentes da 90ª DP

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), acompanhados do delegado titular Marcus Montez, prenderam em flagrante dois homens, de 20 e 23 anos, na tarde desta sexta-feira (dia 26), após uma tentativa de assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a ocorrência, os policiais retornavam de um almoço comemorativo da Polícia Civil quando foram acionados pela vítima, que relatou ter sido alvo do crime na estrada que liga São Conrado à Barra da Tijuca.

Os agentes rapidamente interceptaram os suspeitos e encontraram em poder deles um simulacro de arma de fogo. A vítima reconheceu os dois como autores da tentativa de assalto.

Ainda segundo a polícia, os detidos declararam morar na comunidade Gardênia Azul, área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho. Eles foram conduzidos para a unidade policial e autuados por roubo tentado, permanecendo à disposição da Justiça.